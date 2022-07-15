Экс-рестораны Pizza Hut поменяли вывески. В Петербурге они стали работать под названием "Пицца H". Вслед за вывеской изменился и логотип.

А что с меню Pizza Hut после смены названия? Что еще поменялось после продажи бизнеса россиянам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.