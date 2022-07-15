Маркетологи и аналитики рассказали, чего ждать в будущем от иностранных брендов. IKEA не справилась с онлайн-распродажей, косметическая сеть Lush решила закрыть все магазины, а владелец Zara, наоборот, попросил продлить договоры аренды в торговых центрах РФ.

Российский рынок будоражит, одни иностранные бренды уходят, другие – меняют название и формат работы, но остаются. Чего стоит ждать в дальнейшем? Готова ли отечественная индустрия занять освободившиеся места? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.