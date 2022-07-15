Новости последнего часа: параллельный импорт обеспечил запчастями российский автопром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобильные и дилерские центры России обеспечивают запчастями через параллельный импорт. Об этом сообщил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС и российских клубов на отстранение от турниров.

Почти шесть миллионов квадратных метров недвижимости построят на месте московских промзон. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.