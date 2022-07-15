Тимати станет совладельцем российского бизнеса Starbucks. Всего три новых владельца кофеен – ресторатор Антон Пинский, Тимати и компания "Синдика". Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Новые владельцы уже начали разрабатывать название и символику заведений. Изменится ли статус кофейни? Что будет с сотрудниками сети? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.