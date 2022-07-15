Новости последнего часа: Мантуров заявил, что РФ изучает новые рынки для сбыта продукции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия изучает новые рынки для сбыта продукции. Об этом сообщил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мораторий на оформление иностранцам единых электронных виз для въезда в Россию отменен. Об этом заявил кабмин.

Около 700 люксовых машин эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки с начала лета. Владельцы премиального транспорта их-за этого могли спровоцировать ДТП, рассказал Дептранс.