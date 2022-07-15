ОАЭ одобрила использование карт "МИР" в своей стране

Карте "Мир" дала добро еще одна страна – Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас пластик российской платежной системы принимают в десяти странах. При этом возможность получить VISA и MASTERCARD у россиян все еще есть, однако для этого придется съездить за границу.

Сколько россиян предпочли "пластиковый" туризм пляжному и сколько это стоит? Не подведет ли "Мир" в чужой стране? И какой кошелек брать с собой в отпуск – электронный или обычный? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.