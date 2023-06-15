15 июня, 15:30Экономика
Новости часа: Минстрой РФ заявил о балансе спроса и предложения на рынке жилья
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минстрой РФ заявил о балансе спроса и предложения на рынке жилья. Цены будут стабильными "долгое время".
На экранах БКЛ начали показывать загруженность вагонов прибывающих поездов. Об этом сообщили пассажиры.
Движение поездов в Абхазии ограничено из-за последствий стихии, они идут до приграничной станции. Об этом заявил перевозчик.