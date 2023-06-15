Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 15:30

Экономика

Новости часа: Минстрой РФ заявил о балансе спроса и предложения на рынке жилья

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минстрой РФ заявил о балансе спроса и предложения на рынке жилья. Цены будут стабильными "долгое время".

На экранах БКЛ начали показывать загруженность вагонов прибывающих поездов. Об этом сообщили пассажиры.

Движение поездов в Абхазии ограничено из-за последствий стихии, они идут до приграничной станции. Об этом заявил перевозчик.

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