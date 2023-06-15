Новости часа: в "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Аэрацию проведут на дорогах Подмосковья из-за жаркой погоды. Об этом сообщил Минтранс региона.

Площади ушедшей из России IKEA могут занять китайские и турецкие компании. Об этом заявил Минпромторг.