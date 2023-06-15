Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Общество

Новости часа: в "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу 2023 года

Новости часа: в "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу 2023 года

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Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с пятью регионами РФ

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15 июня проходит второй день ПМЭФ

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Новости часа: более триллиона руб инвестиций в Москве направили на развитие науки

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы

Возможность расплатиться картами банков РФ появилась в Турции

Новости часа: экс-президент США Трамп собрал 2 млн долларов пожертвований после суда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу года. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Аэрацию проведут на дорогах Подмосковья из-за жаркой погоды. Об этом сообщил Минтранс региона.

Площади ушедшей из России IKEA могут занять китайские и турецкие компании. Об этом заявил Минпромторг.

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