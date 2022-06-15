Юбилейный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 15 июня открылся в 25 раз юбилейный экономический форум. За столько лет он уже стал брендом, куда приезжают представители бизнеса и управления из десятков стран.

В 2022 году иностранных делегаций представлено меньше, чем обычно – из 115 стран. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности". За четыре дня выступят 500 спикеров. Участникам форума рекомендовали соблюдать масочный режим, а средства защиты раздали прямо на входе.

Традиционно участники форума стараются удивлять своими стендами. На кадрах видно, как выглядит презентация производителей соды. Гостей встречает улыбчивая говорящая пачка хорошо знакомого продукта.

Сложно пройти на форуме мимо стенда компании "Газпром нефть". Она представила арт-проект "Погружаясь в Арктику". Это гигантский куб с ожившими картинами крайнего севера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.