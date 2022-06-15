Очевидцы сообщили, что работники Starbucks в Москве выносят вещи из помещений кофеен

Москвичи заметили оживление в кофейнях Starbucks. Похоже, что работники заведений выносят вещи из помещений и полностью сворачивают свою деятельность.

Об окончательном уходе из РФ американская сеть Starbucks объявила в мае. Сами кофейни закрылись еще раньше – в марте, – когда компания приняла решение приостановить свою деятельность в России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

