В компании "Вкусно – и точка" опровергли информацию о смене названия. Ранее источники сообщали, что название будет изменено со временем.

Тем не менее нынешнее название уже принесло корпорации проблемы. Руководство сети общепита из Владивостока со схожим названием "Еда – и точка" потребовало от представителей российского бывшего McDonald’s переименовать свои рестораны.

Однако в компании "Вкусно – и точка" никак не прокомментировали претензии из Владивостока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

