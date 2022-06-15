Hoff может рассмотреть возможность покупки активов уходящей из РФ IKEA

После официального объявления IKEA о своем уходе с российского рынка сразу нашлись претенденты на освобождающееся место. Гендиректор мебельных магазинов Hoff Максим Гришаков заявил, что компания готова рассмотреть покупку производственных и торговых площадей шведского бренда.

Кроме того, товары "как в IKEA" уже появились на всех крупных российских маркетплейсах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

