Новости последнего часа: Hoff может рассмотреть покупку IKEA и устный экзамен по русскому

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Hoff готов рассмотреть возможность покупки активов уходящей из России IKEA. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Гришаков.

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, заявил Минпромторг. В министерстве при этом отметили, что в целом производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы.

Минобрнауки тем временем предлагает ввести устный экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

