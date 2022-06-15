Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки площадей IKEA

Мебельная сеть Hoff готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA. Об этом сообщил гендиректор магазинов Hoff.

Ранее стало известно, что шведская IKEA официально уходит с российского рынка. Также компания объявила о продаже российских фабрик и сокращении штата сотрудников. При этом товары IКЕА появились в продаже на российских маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.