Названа стоимость голубики в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести голубику можно на рынке "Ветерок" в Коптеве. Там предлагают ягоды из Белоруссии и Крыма.

Голубика из Белоруссии обойдется в тысячу рублей. Столько же просят и за килограмм крымской ягоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

