IКЕА официально приняла решение уйти с российского рынка

IKEA официально приняла решение уйти с российского рынка. В компании сообщили, что не смогут возобновить продажи в России в обозримом будущем. Компания уже запустила продажу российских фабрик и сокращение штата сотрудников. При этом товары IKEA появились в продаже на российских маркетплейсах.

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