IKEA заявила о распродаже товаров с российских складов

IKEA организует распродажу товаров, которые находятся на российских складах. В марте стало известно, что IKEA приостанавливает продажи в России.

Два пешехода пострадали в авариях на Покровском бульваре и Свободном проспекте, сообщили в ГИБДД.

Жара до 28 градусов вернется в Москву на следующей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

