В Москве выросло число малых и средних предприятий

В Москве растет число малых и средних предприятий, рассказал глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Налаживание отношений с США и Европой – "тема не ближайшей перспективы". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду, 15 июня, в Москве ожидается похолодание порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах.