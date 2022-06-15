Петербургский международный экономический форум начал свою работу

В Санкт-Петербурге 15 июня открылся в 25 раз юбилейный экономический форум. За столько лет он уже стал брендом, куда приезжают представители бизнеса и управления из десятков стран.

В 2022 году иностранных делегаций меньше, чем обычно: представлены 115 стран. Форум проходит под девизом "Новый мир – новые возможности". За четыре дня выступят 500 спикеров.

Кроме того, на ПМЭФ традиционно представляют новые разработки. Гостей, например, встречает человекоподобный робот Дуняша. Блондинка готовит кофе и мороженое, рассказывает сказки, загадывает загадки и поет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

