Сеть "Вкусно – и точка" не планирует менять название – компания

Сеть "Вкусно – и точка" не планирует менять название. Об этом сообщили в компании.

Россия может производить порядка 80% из перечня жизненно важных лекарств, заявили в Минздрав.

Сбербанк фиксирует дедолларизацию вкладов россиян. Доля рублевых выросла до 89%.