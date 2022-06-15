Эксперт объяснили, как изменится стоимость техники в России при параллельном импорте

Россия наладила параллельный импорт электроники, бытовой техники и запчастей. Всего зарегистрировали 75 различных групп товаров из Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. По новой схеме в Россию везут бренды Apple, Sony, Samsung, Bosсh.

Сколько стоит техника, ввезенная в Россию по параллельному импорту? Будут ли в России новейшие модели электроники? О ценах на технику и особенностях параллельного импорта – в эфире телеканала Москва 24.