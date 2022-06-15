Руководство сети ресторанов "Вкусно – и точка" опровергло слухи о смене названия

Название ресторанов "Вкусно – и точка" надолго не задержится, его планируют поменять со временем. Об этом сообщил источник в компании.

Однако в пресс-службе сети эту информацию опровергли.

12 июня обновленная сеть McDonald's в России открылась под новым названием "Вкусно – и точка". При этом в первые дни работы ресторанов посетителям доступны не все пункты меню. Такое решение владельцев связано с вопросами логистики и упаковки товаров.