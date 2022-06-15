Владельцы карт "Мир" смогут оплачивать покупки с помощью QR-кода в смартфоне

Владельцы карт "Мир" смогут расплачиваться с помощью QR-кодов. Они будут сформированы на смартфоне. Продавцу нужно будет лишь считать код.

Эксперты утверждают, что такая оплата при покупке или возврате товара будет намного проще и быстрее, чем через Систему быстрых платежей.

Банки подключат новый способ с 25 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.