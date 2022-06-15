Россия наладила параллельный импорт 75 товарных групп

Россия наладила параллельный импорт электроники, бытовой техники и запчастей. Всего зарегистрировали 75 различных групп товаров из Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран.

По новой схеме в Россию везут товары Apple, Sony, Samsung, Bosh и прочие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.