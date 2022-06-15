В России работают над созданием отечественного аналога упаковки TetraPak. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, запустить отечественный TetraPak в производство могут уже в 2022 году.

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