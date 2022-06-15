Москвичи снова могут приобрести товары из IKEA. Предложения о продаже мебели и прочих товаров из ассортимента компании появились на маркетплейсах.

По словам юристов, согласовывать перепродажу с производителем не требуется. Все законно – если товар однажды поступил на рынок, повторного одобрения не нужно. В противном случае продавцы секонд-хенда, например, были бы обязаны получать разрешение на перепродажу у каждого бренда.

В официальных точках IKEA пока купить ничего не получится, работают только отделы возврата и обмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.