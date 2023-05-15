Новости часа: Байден обсудит предотвращение дефолта в США со спикером Конгресса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент США Джо Байден 16 мая обсудит предотвращение дефолта со спикером Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщили в Белом доме.

Не менее 2,5 тысячи жителей Курганской области пострадали от природных пожаров, заявил губернатора региона Вадим Шумков.

В Москве возле станций метро начали устанавливать специальные павильоны для продажи клубники.

