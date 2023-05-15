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Новости

15 мая, 22:00

Экономика

Новости часа: Байден обсудит предотвращение дефолта в США со спикером Конгресса

Новости часа: Байден обсудит предотвращение дефолта в США со спикером Конгресса

В Минпромторге заявили о планах продлить в РФ систему параллельного импорта на 2024 год

"Деньги 24": Казахстан ужесточил контроль за поставками техники и электроники

Новости часа: вузам РФ рекомендовали не пускать на занятия студентов с признаками ОРВИ

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

В России создадут маркетплейс для продажи госимущества

Курс рубля резко менялся на минувшей неделе

В Москве прошел бизнес-конгресс "Время молодых"

Правительство планирует запустить льготную ипотеку под 2% в арктических регионах

В России вновь вырос спрос на жилищные кредиты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент США Джо Байден 16 мая обсудит предотвращение дефолта со спикером Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщили в Белом доме.

Не менее 2,5 тысячи жителей Курганской области пострадали от природных пожаров, заявил губернатора региона Вадим Шумков.

В Москве возле станций метро начали устанавливать специальные павильоны для продажи клубники.

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