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Экономика

В России создадут маркетплейс для продажи госимущества

В России создадут маркетплейс для продажи госимущества

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Госимущество в России скоро будут распродавать через маркетплейс. Ресурс обещают создать до конца года. Но для этого ответственное ведомство должно сначала провести аудит и цифровизацию объектов. Участвовать в торгах смогут все желающие.

Если на объект, например, старую ферму, ветхий особняк или отремонтированное здание выйдут несколько покупателей, то будет проведет аукцион. А если претендент один, то он купит объект по оценочной стоимости. На маркетплейсе он через свой личный кабинет заключит договор и оформит право собственности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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