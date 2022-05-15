Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Сахар и гречка вернулись на прилавки российских магазинов. По словам экспертов, дефицит продуктов россиянам не грозит. Проблема с отсутствием некоторых товаров была обусловлена логистикой – сейчас она решена. Между тем продуктов, производимых в стране, хватит не только, чтобы удовлетворить внутренний спрос, но и и отправить на экспорт.

На фабрике компании Gloria Jeans в городе Шахты загорелось производственное здание. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ростовской области. В тушении пожара были задействованы 58 человек и 17 единиц техники. Огонь, который распространился на площадь 450 квадратных метров, пожарным удалось устранить. Прокуратура начала проверку в связи с невыполнением требований пожарной безопасности на производстве.

Суд прекратил дело об избиении фигуриста Дмитрия Соловьева в связи с примирением сторон. Обоих обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда. Сама драка произошла в конце декабря прошлого года в центре Москвы. Двое нетрезвых молодых людей избили олимпийского чемпиона. Согласно материалам дела, они продолжали наносить серьезные удары даже когда поняли, что потерпевший не может оказать сопротивление. Спортсмен получил травмы головы. Позже их задержали по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

"Московские сезоны" возвращаются в столицу. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин. Два года фестиваль не проводился из-за коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация в норме и в городе уже провели два весенних фестиваля: "Пасхальный дар" и "Московская весна". На очереди фестиваль "Рыбная неделя в Москве". Он стартует 27 мая и пройдет на 23 площадках, в том числе на акваториях городских водоемов.

Российские саперы разминировали большой укрепрайон ВСУ в городе Счастье. Военные опубликовали видео своей работы по разминированию в районе теплоэлектростанции, также они показали опасные ловушки, оставленные противником. По данным противоминного центра, было обследовано 35 гектаров территории и обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов

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