Эксперты рассказали о ситуации с продовольствием в России

В Россию больше не везут санкционные продукты питания. С февраля по апрель таможенники не зафиксировали ни одного случая ввоза "санкционки".

При этом Россия активно продает продовольствие за рубеж. В последние годы растут объемы поставок за границу мяса и молочной продукции, сообщает Федеральная таможенная служба. Насколько мы обеспечены продовольствием и что будет с ценами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.