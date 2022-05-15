Экономисты оценили ситуацию на вторичном рынке жилья

Льготные ставки по ипотеке от российского правительства пока не смогли изменить ситуацию на вторичном рынке жилья. Там взять ипотеку по-прежнему можно в среднем только под 17%.

Финансисты утверждают – здесь также можно сэкономить. Главное знать, как устроена банковская система. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.