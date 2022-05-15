Производители одежды известных брендов готовятся разорвать контракты с ТЦ

Производители одежды известных брендов готовятся разорвать контракты с торговыми центрами, в которых работали их магазины. Эксперты утверждают – это совершенно не означает, что их продукцию невозможно будет купить.

В отдельных случаях можно будет воспользоваться услугами посредников. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.