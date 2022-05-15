Заправки компании Shell в России закрываться не будут. Логотип на них, скорее всего, поменяется.

Британско-нидерландская компания сворачивает бизнес на нашей территории из-за санкций и готова продать активы российским бизнесменам. Кто готов купить, и как это может повлиять на стоимость и качество бензина? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.