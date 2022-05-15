На рынке криптовалют случился обвал. Надо ли инвесторам беспокоиться? И какие факторы будут влиять на стоимость биткоина?

Авторынок в апреле тоже резко обвалился. Что там сейчас происходит? И что поможет восстановить позиции? Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.