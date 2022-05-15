Иностранные бренды могут лишить господдержки

Zara, H&M, Adidas могут лишить господдержки. Минпромторг призвал исключить ушедшие из России бренды из списка системообразующих.

Иностранные компании уже в мае могут разорвать договоры аренды с торговыми центрами. Из-за закрытия крупных магазинов посетителей там меньше – многие ушли в онлайн. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.