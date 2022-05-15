Уже 20 европейских газовых компаний согласились платить за российское топливо в рублях. Они открыли счета в "Газпромбанке" через которые будут закупать российскую валюту и рассчитываться ей с Газпромом.

Отказываться от закупок, несмотря на все заявления политиков, Европа явно не готова. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.