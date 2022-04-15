Доллар подорожал почти на 4 рубля на торгах Мосбиржи

Доллар за последнюю рабочую неделю подорожал почти на 4 рубля на торгах Мосбиржи. А евро прибавил 2,5.

Торги 15 апреля американская валюта завершила у отметки 80 рублей. Евро – чуть выше 85. Кроме того, уже совсем скоро российские банки снова смогут продавать гражданам наличную иностранную валюту. Это заявление оценил и ведущий аналитик "Фонда национальной энергетической безопасности" Игорь Юшков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.