Совет ЕЭК повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в РФ

Совет ЕЭК повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию до тысячи евро и 31 килограмма.

Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом заявил МИД РФ.

Следственный комитет проверит данные об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода нацбатальона.