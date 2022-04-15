Новак предупредил о рекордных ценах на энергоносители из-за отказа от поставок из РФ

Мировые цены на энергоносители могут в очередной раз обновить исторические максимумы при ограничении их поставок из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил, что цены на мировом энергетическом рынке взлетели уже только после заявления о гипотетическом отказе от российских энергоресурсов.

В Рособрнадзоре сообщили, что в нынешнем учебном году участники единого госэкзамена (ЕГЭ) смогут посмотреть результаты испытаний на портале госуслуг.

В Москве начался прием заявок на конкурс грантов в области импортозамещения.