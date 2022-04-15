Компании в сфере ТЭК покидают Россию в основном не добровольно – Новак

Желание иностранных компаний в сфере ТЭК покинуть РФ, как правило, не добровольное, Россия надеется, что возобладают экономика и здравый смысл, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе из РФ. Мера будет касаться организаций, которые напрямую влияли на стабильность экономики страны.

Документом предлагается принимать решение по подобным компаниям посредством работы межведомственной комиссией при министерстве экономического развития РФ по предложениям других министерств и глав регионов. Кроме того, законопроект предусматривает возобновление работы в России для иностранного собственника. Допускается и возможность продажи пакета акций.