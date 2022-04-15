ЦБ принял новые меры поддержки финансового сектора и кредитования экономики

Центробанк принял дополнительные меры для поддержки финансового сектора и кредитования экономики.

Пять пострадавших остаются в больницах после обстрела в Брянской области. Об этом сообщили власти.

Московский инновационный кластер принимает заявки на поддержку технологических компаний и стартапов.