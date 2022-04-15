Минпромторг отметил снижение цен на продукты

В России начали снижаться цены на продукты и бытовые товары, заявили в Минпромторге.

Москвичи отмечают, что дешевле стали овощи, а также некоторые фрукты. Спрос на них резко упал после мартовского ажиотажа.

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