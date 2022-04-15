В Минпромторге зафиксировали снижение цен на продукты и бытовые товары

В России снижаются цены на продукты и бытовые товары, об этом заявили в Минпромторге.

Москвичи отмечают, что дешевле стали овощи, некоторые фрукты. Да и спрос на них резко упал после мартовского ажиотажа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.