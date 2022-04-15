Первым рейсом "Волга-Днепр" по соглашению с мэрией в Москву доставили 23 тонны товаров из Индии и Бангладеша. Об этом заявил Дептранс.

РФ будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки на своей территории, сообщили в Минобороны России.

Собственная база образцов жизненно важных лекарств появится в России, сообщил кабмин.