Спрос на доставку готовой еды в марте упал на 14% – исследования

Спрос на доставку готовой еды в марте упал на 12–14% по сравнению с февралем. Об этом говорят результаты исследования Tinkoff Data. Речь идет о заказах из ресторанов и фастфуда.

О падении спроса заявили практически все участники рынка. У "Яндекс. Еды" количество заказов снизилось на 26,5%, у Delivery Club – на 7%. Представители ресторанов и кафе говорят, что часто настраивают собственную доставку. А в процентном соотношении спрос на нее только растет.

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