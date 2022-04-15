В Минпромторге предупредили о возможном дефиците лития в РФ, который используют в производстве аккумуляторов. Поставки сырья приостановили Чили и Аргентина.

В России литий не добывают. О том, может ли остановиться выпуск аккумуляторов для машин и другого транспорта, – в эфире телеканала Москва 24.

