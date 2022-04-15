Минпромторг сообщил о снижении цен на продукты и бытовые товары

В России снижаются цены на продукты и бытовые товары. Об этом заявили в Минпромторге. Москвичи отмечают, что дешевле стали овощи и некоторые фрукты. Спрос на них резко упал после мартовского ажиотажа.

Сколько стоит продуктовая корзина в данный момент? И что чаще всего кладут в нее москвичи? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.