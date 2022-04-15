Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay

Россияне, успевшие оформить карту китайской платежной системы UnionPay, начали жаловаться на многочисленные сбои. Карту они завели, чтобы расплачиваться ей в зарубежных магазинах, только сделать это получается через раз.

При этом плата за один только выпуск карты в некоторых банках достигает 15 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

