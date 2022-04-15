Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средний бизнес РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей в России средний и малый бизнес.

Для нее стало открытием то, что РФ не производит данную продукцию, а импортирует ее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.