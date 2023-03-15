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Новости

15 марта, 20:00

Общество

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

В ГД пообещали помочь владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries

Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов из-за забастовки 15 марта

В Wildberries заявили о возможности получить заказы в пунктах выдачи без ограничений

Сеть Papa John's может продолжить работу в России самостоятельно

Новости часа: Мишустин сообщил, где откроют отделения Фонда поддержки семей погибших в СВО

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Пункты выдачи Wildberries, принявшие участие в забастовке, отключили от системы

Владелец российской сети Papa John's заявил о намерении остаться в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, следует из данных торгов.

Авиакомпании РФ и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами. Об этом сообщила Росавиация.

Почти 1,2 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году. Об этом заявили власти региона.

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