Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, следует из данных торгов.

Авиакомпании РФ и Шри-Ланки смогут выполнять более 20 рейсов в неделю между странами. Об этом сообщила Росавиация.

Почти 1,2 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году. Об этом заявили власти региона.